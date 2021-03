Nicolas Raskin blijft dromen van PO1 met Standard: "We hebben al zo'n ommekeer meegemaakt"

Vanavond staat Standard in de Luminus Arena tegenover Racing Genk. De competitie gaat nu absoluut voor op de bekerfinale.

Elke wedstrijd die er nog komt in de Jupiler Pro League is een bekerfinale op zich. "De finale zal in ons achterhoofd blijven tot de dag van de finale”, zegt Nicolas Raskin. “Maar de volgende vier wedstrijden zullen ook heel belangrijk zijn. Als Standard moeten we er beter voor staan dan onze huidige positie. Vier belangrijke wedstrijden voor het kampioenschap, voor de doelstellingen die we hebben en om een goed momentum te hebben voor de Belgische bekerfinale."

Voor Raskin is de competitie heel belangrijk, zeker voor een traditieclub als Standard. "We moeten ons niet concentreren op één wedstrijd. Een club als Standard moet niet alles op de beker zetten en de competitie links laten liggen. Deze 12e plaats is een no-no. We moeten hoger in het klassement staan, ook al zijn we ons bewust van de slechte reeksen die we hebben gedaan. We weten wat we moeten doen om de situatie recht te zetten. Wij geloven nog steeds in de play-offs 1, ook al is het ingewikkeld, de hele kern is ambitieus. Zolang het wiskundig mogelijk is... En Standard heeft al een ommekeer van deze omvang meegemaakt."

Raskin weet ook wat er vanavond moet gebeuren in Genk. "We hadden een beetje pech in Moeskroen. De kansen waren er, maar we konden ze niet wegwerken. In Genk zullen we efficiënt voor het doel moeten zijn, tactisch rigoureus zijn en niet te veel ruimte aan onze tegenstander laten.”