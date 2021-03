Supporters van Waasland-Beveren vrezen voor horrorscenario: "Barragewedstrijden lijkt het hoogst haalbare"

Ook dit seizoen bengelt Waasland-Beveren troosteloos onderaan het klassement. Zaterdag kregen ze een allerlaatste kans om in het slot van de reguliere competitie alsnog een heus inhaalmanoeuvre in te zetten, en dat uitgerekend tegen een zwaar gehavend STVV. Maar deze confrontatie werd geannuleerd.

De rode lantaarn flirt al verschillende jaren met het noodlot, maar nu bereikt de spanning stilletjes aan een hoogtepunt op de Freethiel. Ook voor de aanhang is het momenteel (opnieuw) nagelbijten en hopen op het beste: “Het was weer niet goed dit jaar. We proberen wel, maar het lukt niet. Het is ondertussen al het zoveelste jaar dat ze tot de laatste speeldag moeten vechten om er in te blijven”, vertelt Ronny Vanderbiesen, lid van supportersclub ‘Freethielvrienden’.

Waasland-Beveren beschikt over te weinig kwaliteit in de kern en loopt al jaren achter de feiten aan. Veel mensen hekelen dan ook het povere transferbeleid in Beveren, dat leeft ook bij de supporters: “Er worden veel spelers gehaald, maar niet doelgericht. Ze spelen wel met inzet, maar kwalitatief komen we te kort tegen de grote ploegen.”

Degradatie dichtbij en het missen van de eigen aanhang

In de zomer kon Waasland-Beveren door een vroegtijdige stopzetting van de competitie een degradatie naast het veld nog verijdelen. Een fikse waarschuwing, maar voor de supporters is deze herhaling een nieuwe klap: “Ik had niet verwacht dat we opnieuw onderaan in de gevarenzone gingen terechtkomen. Het maximum dat we nog kunnen behalen lijkt mij de barragewedstrijden tegen de nummer twee uit 1B. Er zijn niet veel wedstrijden meer hé.”

Momenteel moet de fusieclub met nog vier wedstrijden op het programma evenveel punten zien goed te maken op Cercle Brugge. Moeskroen heeft het eerste veilige stekje boven de degradatiezone beet en telt reeds vijf punten voorsprong: “Alle wedstrijden moeten gewonnen worden. We mogen geen punten meer laten liggen of we gaan er niet komen. Als supporter blijf ik positief en hoop ik dat ze zich nog kunnen redden, maar we moeten ook realistisch blijven. Het is dit seizoen vaak een ‘net niet’ verhaal.”

De jongens van Nicky Hayen morsten inderdaad meermaals in het slot met punten. Volgens Vanderbiesen missen de Waaslanders de vocale steun van hun trouwe aanhang: “Als de supporters aanwezig zouden zijn in het stadion denk ik niet dat het zoveel zou voorvallen. We zouden ze met de volle buit over de streep trekken. Het zou niet alles veranderen, maar op bepaalde wedstrijden heeft het toch een impact.”

Trainerskerkhof

In het Waasland sneuvelden de voorbije jaren heel wat trainers. Nieuwkomers trekken dus ook met een klein hartje naar de club, maar dit seizoen blijft het bestuur vertrouwen in de kwaliteiten van Nicky Hayen: “Het is geen toptrainer, maar altijd veranderen is ook geen optie. Ik ben blij dat ze in hem blijven geloven. In het verleden stonden we gekend als een trainerskerkhof met 2-3 verschillende leidinggevenden per seizoen.”

Zaterdag kregen ze in eigen huis een allerlaatste kans tegen Sint-Truiden, maar deze wedstrijd gaat door een hevige corona-uitbraak bij de Kanaries niet door. Ronny Vanderbiesen vindt dat jammer: “Geen voetbal is opnieuw een weekend onzekerheid. Je moet dan beginnen kijken naar de concurrenten en als deze per ongeluk winnen is dat een stevige opdoffer”, besluit de trouwe supporter.