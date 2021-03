Kompany ziet Deschacht mogelijk laatste keer terug in Anderlecht: "Ik geloof er niks van, volgend seizoen staat hij hier terug"

Olivier Deschacht twijfelt om er nog een seizoentje bij te doen. Dat zou betekenen dat hij zondag misschien de laatste keer als voetballer in het Astridpark staat. Vincent Kompany is overtuigd dat dat niet het geval zal zijn.

"Vincent, Oli komt zondag hier misschien zijn laatste..." Voor we onze vraag konden afmaken, onderbrak Kompany ons reeds: "Ik geloof er niks van", zei hij met een brede glimlach. "Volgend seizoen staat Oli hier opnieuw. Waarom zou hij trouwens stoppen? Hij is nog topfit en supercompetitief. Hij is een sportman die in alle sporten wil winnen. Hij heeft mijn raad niet nodig om te beslissen."

"Hij is ook aan een heel goed seizoen bezig. Zolang hij een voetbaltrui kan dragen in de Pro League gaat hij dat doen. Ik zou ook niet snappen waarom hij dat niet zou doen."