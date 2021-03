Zorgt pijnlijke uitschakeling voor ontslag Mourinho? "Dat is dan 25 miljoen euro aub"

José Mourinho is zijn aura als The Special One een beetje kwijt. De Portugees deed het in het begin van het seizoen zeer goed bij Tottenham maar nu loopt het stroef bij de Spurs. De uitschakeling tegen Dinamo Zagreb in de Europa League zou wel eens de druppel kunnen zijn.

In de Premier League staat Tottenham op de 8e plek, op 6 punten van een Champions League-ticket. De uitschakeling in de Europa League tegen Dinamo Zagreb was extra pijnlijk aangezien de Kroaten met maar liefst 3-0 konden winnen van de Spurs. Wanneer een voetbalploeg niet draait, wordt er snel naar de trainer gekeken als zondebok. Maar Mourinho ontslaan zou betekenen dat Tottenham hem 25 miljoen euro moet betalen aangezien hij nog een contract heeft lopen van twee seizoenen. Wellicht wordt er afgewacht of het toch nog lukt om in de top 4 te belanden in de Premier League. Bovendien speelt Tottenham nog de finale van de Carabao Cup tegen Manchester City. Als ze winnen, zou dat hun eerste trofee sinds 2008 betekenen. Misschien kan Mourinho zijn vel zo nog redden.