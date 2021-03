De gouden wissels van Clement bij Club Brugge leveren punten op!

Club Brugge is dit seizoen opnieuw oppermachtig in de Jupiler Pro League. Het heeft nu al een voorsprong van maar liefst negentien punten op zijn eerste achtervolger en bij winst tegen Antwerp op zondag kan het die kloof zelfs uitbreiden tot 22 punten.

Indien Club Brugge morgen wint tegen Antwerp dan dreigen de play-offs overbodig te worden en in dat succes speelt Philippe Clement een zeer grote rol.

Niet alleen wist de trainer van Club een elftal neer te zetten dat draait als een machine, ook tijdens de wedstrijd weet hij nog beslissend in te grijpen. La Dernière Heure weet dat de wissels van Clement dit seizoen Club al tien goals en drie assists opgeleverd hebben, goed voor een winst van maar liefst acht punten.



Maandag leverde Clement nog een voorbeeld van zijn winnende winstpolitiek in Gent, waar zijn invallers betrokken waren bij drie van de vier doelpunten. Charles De Ketelaere viel in bij de rust en was goed voor een assist en een goal, terwijl ook Daniel Perez als invaller nog de weg naar de netten vond.