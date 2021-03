Faïz Selemani breekt eindelijk door en is de man in vorm bij KV Kortrijk: "Fysiek gaat het beter"

Faïz Selemani lijkt, na een moeilijk eerste seizoen achter de rug te hebben, eindelijk door te breken bij KV Kortrijk. De Comoor zette de afgelopen weken een aantal sterke prestaties neer waarin hij ook zijn statistieken serieus wist op te krikken.

Faïz Selemani lijkt stilaan zijn draai te vinden in het Guldensporenstadion. De gewezen Union-speler verkeert sinds eind januari in bloedvorm. In zijn laatste acht wedstrijden was de Comoor goed voor vier doelpunten en zes assists.

Het is een mooie beloning voor het harde werk dat hij leverde nadat hij een moeilijk eerste seizoen kende bij de Kerels. Selemani kwam in de zomer van 2019 over van Union maar kwam vorig seizoen amper negen keer in actie voor Kortrijk.

Selemani is zelf ook opgelucht dat alles eindelijk op zijn plaats lijkt te vallen. "Ik ben blij dat het nu eindelijk fysiek wat beter gaat met mij. Mijn vrouw en m'n dochter helpen me heel veel om het beste uit mezelf te halen", meldt hij via de clubkanalen.