Francky Dury zet spelers op scherp voor duel tegen Anderlecht: "Het is onze laatste kans op Play Off 1"

Zondag staat het interessante duel tussen Anderlecht en Zulte Waregem op het programma. Paars-wit is nog steeds op zoek naar een plek in de top vier en kan zich geen nieuwe misstap veroorloven, maar ook de bezoekers hebben de punten nodig.

Essevee staat in de stand namelijk op een achtste plaats en mag momenteel dus aantreden in Play Off 2. Het blijft nog wel de vraag of ze de zure nederlaag tegen Club Brugge voldoende verwerkt hebben: “Die match mag niet blijven hangen. De eerste twintig minuten zaten we redelijk in het spel en creëerden we enkele kansen. Tot we in een kwartier tijd twee makkelijke doelpunten weggaven in de omschakeling”, vertelt Francky Dury aan de officiële clubkanalen.

Zulte Waregem heeft dus nood aan de volle buit in het Lotto Park als het een plek in de top acht wil veroveren: “Ik kijk echt uit naar morgen. Het is onze laatste kans op Play Off 1. Ik ben benieuwd hoe de tegenstander zal reageren op de uitschakeling in de beker.”