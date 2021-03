OHL bekent kleur: "Uit top 8 vallen zou ontgoocheling zijn"

Zondag gaat OHL op bezoek bij KV Mechelen. Een levensbelangrijk duel voor beide ploegen met het oog op de play-offs dat weet ook Bram Verbist. De keeperstrainer van OHL blikte vooruit op de partij met de Kakkers en was ambitieus voor de toekomst.

Geen Marc Brys maar wel Bram Verbist op de persconferentie van OHL voorafgaand aan het belangrijke competitieduel tegen KV Mechelen. De hoofdcoach van de Leuvenaars heeft griep en dus kwam zijn keeperstrainer hem vervangen.

Die sprak in ieder geval met veel respect over de tegenstanders: "Ik vind het een lastige tegenstander. KV Mechelen is voetballend een van de allerbeste ploegen in België.”

Ambitie

Ondanks dat de promovendus al een schitterend seizoen heeft gekend los van wat er nog gebeurt in de resterende wedstrijden zou het toch knagen mochten ze nu nog naast de play-offs grijpen. "Nu nog uit de top acht vallen zou natuurlijk een ontgoocheling zijn”, geeft Verbist toe. ”We leggen onszelf geen enkele druk op, maar dat wil niet zeggen wat we niet voor het hoogst haalbare gaan.”

OHL staat momenteel zevende in de stand met 44 punten. Bij een overwinning kunnen ze Mechelen, dat tiende staat, op zes punten zetten. Daarmee zouden de Leuvenaars een grote stap richting de play-offs zetten. In december verloor OHL echter wel de heenwedstrijd thuis met 1-2 tegen de Kakkers.