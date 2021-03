Belgische revelatie in Eredivisie laat Rode Duivels links liggen en kiest voor Algerije

Op zijn Instagram maakte de 23-jarige centrale verdediger namelijk bekend dat hij kiest voor het nationale elftal van Algerije. Domper voor Roberto Martinez en co, de bondscoach zocht de voorbije maanden nadrukkelijk naar verjonging en liet heel wat jonge namen ervaring opdoen.

Ahmed Touba kwam dit seizoen 23 keer in actie voor RKC Waalwijk en maakte meteen indruk. Hij zou momenteel zelfs kunnen rekenen op interesse uit het binnen- en buitenland. Het jeugdproduct van Club Brugge kwam amper tien keer in actie voor blauw-zwart en kon toen maar weinig imponeren. Na teleurstellende uitleenbeurten aan OHL en het Bulgaarse Beroe Stara Zagora sloot hij de deur van het Jan Breydelstadion definitief achter zich.

🚨 Former Belgium U21 international Ahmed Touba (RKC Waalwijk) confirms on Instagram that he has switched international allegiance to Algeria #TeamDZ pic.twitter.com/c61DaersAh