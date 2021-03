Een zwaarbevochten maar verdiende overwinning voor KVO? "Het beste team heeft gewonnen"

KV Oostende beleefde een moeilijke avond op Le Canonnier, maar in het slot slaagden ze er alsnog in om de wedstrijd te winnen. Alexander Blessin was ook zichtbaar tevreden met deze belangrijke driepunter.

De Duitser zag het niet meteen goedkomen en dacht enkele belangrijke punten weggegooid te hebben: “In de laatste vijf minuten vroeg ik me af of het goed was dat we een punt meenamen. Toen scoorden we en waren we natuurlijk allemaal enorm blij”, vertelde hij achteraf.

De zege deed extra deugd omdat eerder al een treffer om bizarre reden door de VAR werd afgekeurd. Toch is de Oostendse coach overtuigd dat ze de drie punten niet gestolen hebben tegen een stug Moeskroen: “Ik denk dat het de betere ploeg was die won. Maar ze verdedigden heel compact en dat bezorgde ons problemen."

KVO heeft moeten doorbijten, maar keerde dankzij hun doorzettingsvermogen opnieuw met de volle buit richting de kust: “Ik zei tegen de spelers dat ze kalm moesten blijven, niet van streek raken en dat ze het spel onder controle moesten blijven houden. Het was een echte strijd, maar uiteindelijk lopen we weg met de drie punten en kunnen we nu zonder ons zorgen te maken naar de prestaties van de competitie kijken".