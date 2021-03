Kersvers CEO Jos Donvil moet Anderlecht uit financieel dal helpen: "We mogen ambitieus zijn, maar worden afgeremd door het verleden"

Anderlecht speelt zondag een cruciale wedstrijd tegen Zulte Waregem in de strijd om de top vier. Verliezen is door de nieuwe driepunter van KV Oostende absoluut uit de boze, maar ook naast het veld staat er heel wat op til.

Zo zal Jos Donvil, die in het verleden al grote telecombedrijven als BASE en VOO leidde, een belangrijke functie krijgen op Anderlecht. Hij volgt 1 april Karel Van Eetvelt officieel op als CEO van RSCA: “Anderlecht weer op de rails krijgen is een grote uitdaging. Ik kende Wouter Vandenhaute uit de koers en toen hij me vroeg voor Anderlecht, was ik meteen geïnteresseerd. Wat me meteen opviel was dat de club nog te weinig geleid werd als een modern bedrijf”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Het is dus nu de taak van Jos Donvil om paars-wit uit de financiële put te trekken. De supporters hopen alvast om snel weer mee te doen om de landstitel: “Ik zeg niet dat we binnen drie jaar kampioen spelen, maar we moeten ambitieus zijn. Alleen worden we nu afgeremd door een rugzak uit het verleden (100 miljoen euro schulden). Het is dus cruciaal dat de club weer operationele winst gaat maken. Geen Europees voetbal zou ons miljoenen kosten.”

Geen bekerfinale, ook geen Play-off 1?

Daar wringt juist het schoentje. Anderlecht werd in de halve finale van de Croky Cup uitgeschakeld door KRC Genk, maar ook in de competitie loopt het allesbehalve vlot. Paars-wit krijgt nog een loodzwaar programma voorgeschoteld en dreigt naast Play-off 1 te vallen. Toch komt de positie van Vincent Kompany niet in gevaar: “Onze intentie is om door met hem te gaan. Vincent ademt Anderlecht en kent de situatie. Bovendien staan we vijfde. Kijk eens wat we uitgaven aan de basisploeg. Weinig.”