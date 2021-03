KV Kortrijk-trainer Luka Elsner hard voor zijn spelers na zwakke vertoning: "Als je je niet gedraagt als een profvoetballer verdien je die status niet"

Zaterdag keerde een zwak KV Kortrijk na de 2-0 nederlaag aan de Kehrweg met lege handen huiswaarts. KAS Eupen domineerde de gedurende negentig minuten en dat zorgt dan ook voor de nodige frustraties bij trainer Luka Elsner

De laatste overwinning van KVK dateert al van 21 februari op bezoek bij Anderlecht. Sindsdien kon het niet meer de volle buit over de streep trekken. Meer zelfs, de club verloor gisteren voor een derde keer op rij. De teleurstellende prestatie was een nieuw dieptepunt.

“Een gedeelte van de ploeg is enkel met zichzelf bezig. Onze jongens toonden een gebrek aan persoonlijkheid en karakter, er zit een soort diepgeworteld kwaad in dit team. We creëerden gewoonweg geen kansen. Ik ben een beetje beschaamd en diep teleurgesteld over de manier waarop we gespeeld hebben”, vertelde de Sloveense trainer achteraf.

De opvolger van Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk was dus teleurgesteld. Daarom zette hij zijn spelers nog eens op scherp met een furieuse opmerking: “Als je je niet gedraagt als een profvoetballer verdien je die status niet.”

KV Kortrijk staat in de stand pas op een veertiende plaats. Ook het degradatiegevaar loert nog steeds om de hoek, al moeten de concurrenten dan plots een wel heel fraai parcours gaan afleggen: “We moeten onszelf nu de vraag stellen over hoe we de competitie willen afsluiten. We gaan nu niet beginnen hopen dat de teams achter ons punten laten liggen, dat is een verliezershouding.”