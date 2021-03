Mats Rits was niet tevreden na de wedstrijd: "Dit is een frustrerende middag voor ons!"

Mats Rits was zwaar teleurgesteld na de wedstrijd. Hij beschreef het als een wedstrijd waar alles meezat voor Antwerp en tegenviel voor Club Brugge.

Rits was niet tevreden en zwaar teleurgesteld na de wedstrijd tegen Antwerp: "Voor Antwerp zat alles perfect mee hoe dat zij hier wilden komen spelen. Ik denk dat Simon (Mignolet) geen enkele bal heeft moeten pakken. Een uittrap van hun keeper botst door ik kan er nog bijna aan maar het mag nooit dat Lamkel Zé één op één met de keeper komt. De penaltyfase leek me wel correct."

Club Brugge kreeg weinig echt uitgespeelde kansen en dit zag Rits zelf ook: "We hebben geprobeerd te drukken en kansen te creëren maar dankzij hun voorsprong konden ze met zijn allen achteraan blijven hangen. We hebben wel wat voorzetten gehad maar toch ook niet echt open kansen. Als we er al hadden dan smeten ze zichzelf er ook echt voor. Het was een wedstrijd dat het meezat voor hen en iets te weinig beweging bij ons en dat heb je nodig tegen een laag blok. Deze week net niet en vorige week dan weer wel. Gewoon kop op en hard blijven werken na zo een frustrerende middag.