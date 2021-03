Ondanks eerste selectie bij Belgische U21 twijfelt jonge snaak van Standard over interlandcarrière: "Als zij aankloppen zeg ik niet zomaar nee"

Dankzij de financiële kopzorgen in Luik kregen heel wat jonge snaken hun kans in de hoofdmacht van Standard. Nicolas Raskin, Hugo Siquet en Balikwisha lieten deze mogelijkheid niet onbenut en veroverden zelfs een basisplaats in het eerste elftal. Het drietal werd ook opgeroepen voor de Belgische U21

Michel-Ange Balikwisha doet het goed voorin bij de Rouches. Hij trof in zijn debuutseizoen al zes keer raak en deelde ook nog eens drie assists uit. De 19-jarige aanvaller doorliep in het verleden al de verschillende nationale jeugdreeksen, maar werd nu voor een eerste keer opgeroepen voor de Belgische U21.

Het Luikse jeugdproduct is alvast in de wolken om tot de nieuwe beloften generatie te behoren: “Ik ben enorm blij met de selectie”, klonk het in La Dernière Heure.

Maar Balikwisha heeft ook Congolese roots. Ondanks dat hij volgende week zal aantreden in het Belgische shirt, heeft hij nog geen definitieve keuze gemaakt over zijn interlandcarrière bij de profs: “Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt. Als Congo komt aankloppen ga ik niet zomaar nee zeggen. Voorlopig is er nog niets beslist en ik ga me zeker niet overhaasten.”