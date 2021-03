"We willen de challenger worden van Club Brugge": Waar het erg woelige seizoen van AA Gent ze nu heeft gebracht

We zien Michel Louwagie en Ivan De Witte nog in een bootje zitten eind juni 2020 voor een interview met Het Laatste Nieuws. Het begin van een heel vreemd seizoen op veel woeliger baren dan toen voorspeld werd.

AA Gent wilde dé challenger van Club Brugge worden in het nieuwe voetbalseizoen, wilde ze naar de kroon steken als het even kon en had met onder meer Nurio Fortuna, Arslanagic, Botaka en Roef al enkele flinke transfers gedaan.

Er was de vaste overtuiging dat Gent de andere teams - Anderlecht, Antwerp, Genk, ... - voorbij was. Mooi voetbal spelen, defensieve stabiliteit inbouwen en dan maar knallen. De vaste overtuiging bleek uiteindelijk een heel woelige start te krijgen.

© photonews

Daarbij werden ook fouten gemaakt: de keuze voor Bölöni na het erg snelle ontslag van Thorup was een absolute miscast en heeft tijd gekost. En met De Decker leken De Buffalo's ook voor een tussenpaus te kiezen in afwachting van de komst van Vanhaezebrouck.

Die zette de voorbije maanden wel al iets neer, maar ook hij moet het doen met de spelers die er momenteel zijn. En die waren dit seizoen soms goed, maar door de band genoeg niet constant genoeg om echt een challenger van Club Brugge te zijn.

Toegegeven: daar zit ook wat pech bij. Onder meer Vadis Odjidja - toch een belangrijke creatieveling - sukkelde van de ene blessure in de andere, steevast was de ziekenboeg bij de Buffalo's groot genoeg om je zorgen over te maken.

© photonews

De verkoop van Jonathan David bleek achteraf ook een grotere impact te hebben dan vooraf misschien wel werd voorspeld. Hij had ook zijn belang in het verdedigend aspect van de Gentenaars, zoveel is duidelijk.

Het maakt dat Gent na 30 speeldagen twaalfde staat, met 40 punten - een gemiddelde van 1.33 punten per wedstrijd. Het slikte 38 doelpunten - amper vier teams deden beter. Maar negen ploegen scoorden wel meer doelpunten dan de Buffalo's, die nochtans aanvallend voetbal hoog in het vaandel dragen.

Wind

Het schip is zeker nog niet gezonken. De komende vier wedstrijden - waarvan drie tegen rechtstreekse concurrenten - winnen is normaal gezien voldoende voor minstens play-off 2. Dan nog zeven keer winnen (6 keer in play-off 2, 1 keer in een barrageduel met het nummer 4 uit play-off 1) en er is met de Conference League alsnog een troostprijs.

En verder? Nu al uitkijken naar volgend seizoen. Hein Vanhaezebrouck is en blijft een vakman, dus onderschat de Buffalo's zeker niet. Er is vaak het gevoel dat er niet veel nodig is om het bootje weer in de juiste richting te doen kantelen. Met de juiste wind ...