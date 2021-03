Daags na ontgoocheling in Ghelamco Arena: ook Cercle Brugge laat drie spelers vertrekken voor interlands

Tijdens de interlandbreak blijft vooral Cercle Brugge gefrustreerd achter. Ze waren namelijk goed op weg om een punt in de te sprokkelen in de Ghelamco Arena, maar uiteindelijk gaven ze dat in extremis nog weg. Zo blijven ze in de stand dus steken op de voorlaatste plaats.

De Vereniging blijft opnieuw met lege handen achter. Ze zullen de interlandperiode dus goed kunnen gebruiken om de koppen nog eens bij elkaar te steken. Als het nog uit de degradatiezone wil wippen moeten ze binnenkort hun eindsprint in eigen huis tegen Beerschot echt wel inzetten. Ondanks de teleurstellende resultaten hebben verschillende spelers zich in de kijker bij hun nationale ploeg gespeeld. Yves Vanderhaeghe kan de komende weken niet rekenen op Strahinja Pavlovic, Franck Kanouté en Olivier Deman. Vooral voor die laatste zijn het fantastische weken. De 20-jarige aanvaller krijgt onder zijn nieuwe coach het vertrouwen en verschijnt in de basis. Daarvoor kreeg hij een dubbele beloning. Eerst tekende Deman bij tot 2023, daarna werd hij ook voor het eerst opgeroepen voor de nationale belofteploeg. De troepen van Jacky Mathijsen werken de komende week een stage in Genk af ter voorbereiding van een nieuwe kwalificatiecampagne voor het EK 2023. Serviër van acht miljoen euro Sinds januari wordt de peperdure Strahinja Pavlovic door Monaco uitgeleend aan groen-zwart. Hij ontwikkelde zich de voorbije maanden tot sterkouder. De 19-jarige verdediger maakte in september zijn debuut voor de nationale ploeg van Servië en is nu ook geselecteerd voor de duels tegen Ierland, Portugal en Azerbeidzjan. Tot slot kreeg ook Franck Kanouté een telefoontje van zijn bondscoach. De middenvelder zal met Senegal verder zoeken naar de kwalificatie voor de Africa Cup. Ze pronken bovenaan in de groep na een perfect rapport van 12 op 12. Good luck🍀, boys! #levecercle — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 22, 2021