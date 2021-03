Hein Vanhaezebrouck zag dat één speler er bovenuit stak bij de Buffalo's: "Daar doe ik mijn hoedje voor af"

Het was zonder glans dat AA Gent gisteren de drie punten pakte tegen Cercle Brugge, dat beseft ook trainer Hein Vanhaezebrouck. Toch was er ook een lichtpuntje te bespeuren bij de Buffalo's. Verdediger Michael Ngadeu keerde terug uit blessure en deed het voortreffelijk.

Na ongeveer twee maanden blessureleed was het gisteren eindelijk weer zover. Michael Ngadeu maakt zijn comeback bij AA Gent. De Kameroener verving na de pauze Andreas Hanche-Olsen die in de kleedkamer mocht blijven.

Ondanks zijn lange inactiviteit presteerde de Gent-verdediger meteen op niveau. "Ngadeu is fantastisch ingevallen, daar doe ik mijn hoedje voor af. Er waren er veel bij ons die met druk zaten, maar hij stond daar boven."

Geen dozijn van rondlopen

"Dan zie je ook meteen dat hij een meerwaarde is, na zolang niet te hebben meegespeeld. We hebben er geen dozijn lopen van zijn niveau", aldus Vanhaezebrouck in alle eerlijkheid over zijn centrale verdediger.

"Hij had 60 minuten meegespeeld met de beloften vorige week, volgens sommigen was het niet eens fantastisch. Maar op de laatste training voor de match tegen Cercle liet hij dingen zien waardoor ik hem moest meenemen in mijn selectie."