Faris Haroun na de winst tegen Club Brugge: "We hebben getoond dat we onze voet naast die van hen kunnen zetten!"

Faris Haroun was terug volledig fit en nam zijn plaats, als kapitein, terug op het middenveld in. Hij was enorm tevreden na de winst tegen Club Brugge maar toch ontbrak er nog iets om het feest compleet te maken.

Haroun stond eindelijk terug op het veld na een lange kuitblessure. "Mijn blessure heeft langer aangesleept dan gedacht. Ik ben nu wel heel moe maar daar doe je het voor. Het was een schitterende teamprestatie vandaag. Ik ben enorm trots op de ploeg. Het voetbal was misschien niet altijd even mooi maar op het einde telt alleen de winst!" zei Haroun na de wedstrijd.

Het is voor Antwerp al een prestigeseizoen geweest met de bekerwinst, Europa League campagne en nu de winst op Brugge. Bij Haroun ontbreekt er toch nog iets: "Ik ben heel blij voor de fans. Ik weet dat ze toeleven naar zo een wedstrijden. Dan is het ook altijd spijtig dat ze er vandaag niet kunnen bijzijn om dit samen met ons te vieren."

We hebben getoond vandaag dat we onze voet naast die van Club kunnen zetten!

Haroun kwam nog even terug op het plan van deze middag: "We hadden een tactisch plan klaar en dat hebben we tot in de perfectie uitgevoerd. We kregen misschien niet veel kansen maar Club ook niet. Toch hebben we vandaag getoond dat we onze voet naast die van Club kunnen zetten. We waren enorm efficiënt en ik ben blij dat we met de drie punten naar huis gaan. We waarschuwen hiermee ook onze concurrenten."