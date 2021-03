Goalgetter eerlijk: "Slecht getrapt" en "Drie punten op lelijke manier, hopelijk in toekomst beter spelen"

AA Gent heeft een levensbelangrijke driepunter gepakt tegen Cercle Brugge. Met dank aan Alessio Castro-Montes, die in twee tijden een elfmeter kon afwerken. Hij was kritisch na de wedstrijd, maar wel blij dat hij scoorde.

"Neen, hij was niet goed getrapt mijn strafschop. Gelukkig ging hij binnen in de rebound. Ik stond al enkele weken op het lijstje, maar het was even geleden dat we nog eens eentje moesten trappen."

"Er stond zeker druk op, want het was een belangrijk moment in de wedstrijd. Ik wist wat er van afhing en trapte hem niet goed. De volgende elfmeter? Die wil ik graag trappen, ja. Mogen? Dat zal de coach moeten beslissen."

© photonews

De slotsom was dat Gent een belangrijke driepunter pakte: "Dat was op dit moment het allerbelangrijkste, dat klopt. We hebben nu nog drie finales om nog negen punten proberen te pakken. In dit soort matchen moet je het doen."

"We pakken de drie punten, ook al was het op een lelijke manier. Ik hoop dat we in de toekomst nog beter gaan spelen, dan zal het ook makkelijker worden om overwinningen te boeken."