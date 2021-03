KV Oostende ziet heel wat internationals vertrekken: spits haakt af door blessure

KV Oostende is bezig aan een indrukwekkend parcours en komt drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog steeds in aanmerking voor een plek in Play-off I. Deze prestaties zijn ook de nationale elftallen niet ontgaan. De Kustploeg zag vanochtend heel wat volk vertrekken.

Even leek het of Arthur Theate tussen de namen van bondscoach Roberto Martinez ging zitten, maar uiteindelijk greep de 20-jarige verdediger naast een selectie voor de hoofdmacht. Toch bleef de revelatie niet met lege handen achter, zo zal hij wellicht zijn debuut vieren voor de Jonge Duivels van Jacky Mathijssen. Ook Jack Hendry is door Schotland opgeroepen voor de confrontaties tegen Oostenrijk, Israël en Faeröer. In 2018 maakte de huurling van Celtic al eens zijn opwachting bij de nationale ploeg van zijn land. Daarnaast vertrekt ook Ari Skúlason naar IJsland. Een kleine domper. Fashion Sakala kreeg op het veld van Moeskroen een stevige tik. Hij heeft momenteel nog steeds last waardoor hij niet naar Zambia reist voor de komende interlands. Het is voor de aanhang dus hopen dat hun spits op 3 april opnieuw speelklaar is. Dan zetten de jongens van Alexander Blessin hun eindsprint in op bezoek bij rode lantaarn Waasland-Beveren. Veel succes aan onze internationals @Skulason11 , @ArthurTheate & @Jack_Hendry2 ! Sakala heeft last van zijn voet na de match op Moeskroen en reist niet af naar Zambia voor de interlands. pic.twitter.com/kKP7ERUoIY — KV Oostende (@kvoostende) March 22, 2021