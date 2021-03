Nicolas Lombaerts nu ook dicht bij een terugkeer naar KAA Gent: voormalige verdediger heeft zinnen gezet op aanbod

Vorige week raakte bekend dat KAA Gent hengelt naar de diensten van Nicolas Lombaerts. Zij zouden namelijk de voormalige verdediger willen aantrekken als jeugdtrainer. Ook Lombaerts zou nu zijn zinnen gezet hebben op het nieuwe avontuur.

Momenteel volgt hij de cursus voor een EUFA A- en EUFA B-diploma. De ex-Rode Duivel ziet volgens Het Laatste Nieuws het aanbod als een unieke kans om zijn trainersvaardigheden verder te ontwikkelen. Het lijkt er dus op dat hij binnenkort aan de slag gaat bij de Buffalo ’s als jeugdcoach.

Afgelopen zomer zette Nicolas Lombaerts een punt achter zijn carrière. De inmiddels 36-jarige verdediger brak in 2004 ook door bij Gent en versierde nauwelijks drie jaar later een transfer naar het Russische Zenit Sint-Petersburg. Uiteindelijk passeerde hij ook nog even bij KV Oostende.