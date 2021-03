📷 Rode Duivels strijken neer in Tubeke: debutanten afgezet, deel met de bus en Batshuayi arriveert in stijl

Het competitievoetbal wordt even een halt toegeroepen. Deze week staat er namelijk interlandvoetbal op het programma. Ook de Rode Duivels maken zich op voor hun eerste WK-kwalificatiewedstrijden.

Ondertussen zijn ook de eerste spelers aangekomen op het oefencomplex in Tubeke. Zo waren ervaren pionnen Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Nacer Chadli er al vroeg bij. Ook de aankomst van debutanten en Sambi Lokonga werd vastgelegd op camera.

2021: the first gathering! 🇧🇪 pic.twitter.com/OMBKSjeUiF — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 22, 2021

📸 | New kids on the block! 🇧🇪 pic.twitter.com/wyq8s5hi0N — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 22, 2021

Ook Michy Batshuayi kwam niet onopvallend aan. Hij kwam de parking opgereden met een sportieve, maar dure wagen. Verschillende spelers, waaronder Casteels, Trossard, Castagne Mignolet, Vanaken, Mechele en De Ketelaere, arriveerden met de bus.

Het blijft enkel nog wachten op Romelu Lukaku. De spits zou dan toch mogen afreizen naar België, maar Inter zou weigeren om hun internationals te laten spelen.

Woensdag 24 maart nemen de Rode Duivels het op tegen zwarte beest Wales. Op het EK 2016 in Frankrijk rekenden de Rode Duivels zich al rijk, maar gingen ze in de kwartfinales onverwachts onderuit tegen underdog Wales. Een litteken in het Belgisch voetbal.

Zaterdag trekken de jongens van Roberto Martinez naar Tsjechië. Dinsdag 30 maart sluiten ze de interlandperiode af met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland.

National duty calls! So does our mascot 👹 🇧🇪 #ComeOnBelgium pic.twitter.com/XgbTI5aQj1 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 22, 2021