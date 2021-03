Ondanks een snertseizoen blijft Ivan De Witte positief: "Daarop ben ik heel fier"

De Buffalo's beleven in de Jupiler Pro League een snertseizoen, maar voorzitter Ivan De Witte blijft over één ding wel heel erg positief klinken.

Het rampjaar volledig toeschrijven aan het vertrek van Jonathan David richting het Franse Lille is misschien een brug te ver, maar het zal er toch veel mee te maken hebben.

Toch blijft voorzitter Ivan De Witte achter die transfer staan. AA Gent kreeg voor de overstap van de Canadese spits maar liefst 27 miljoen euro transfergeld.

"Op de transfer van Jonathan David ben ik het meest fier", zegt De Witte bij Playsports in ‘President’. "We haalden hem voor nul euro. We hebben 27 miljoen euro ontvangen van Rijsel, maar ze betalen in vier schijven. Er zijn ook nog variabelen waar we toch vrij zeker van zijn. Dat is ongeveer 4,5 miljoen euro en in totaal vangen we bijna 32 miljoen euro."