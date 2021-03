🎥 Ook eens goed nieuws voor KV Kortrijk: aanvoerder keert na maandenlang blessureleed terug op training

KV Kortrijk beleeft een slecht seizoen. Zaterdag gingen ze tegen KAS Eupen troosteloos onderuit, ook Luka Elsner was na het laatste fluitsignaal bijzonder hard voor zijn spelers. De Sloveen verwacht na de interlandbreak een reactie van zijn jongens, onder impuls van hun aanvoerder?

Kristof D'Haene stond dinsdagmiddag opnieuw op het trainingsveld. De 30-jarige linksback bleef eind oktober tijdens de confrontatie tegen Anderlecht (1-3 verlies) in het gras steken en blesseerde zich aan de heup. Hij ging meteen onder het mes en moest drie tot zes maanden revalideren. Het is nu afwachten of hij dit seizoen nog in actie zal komen.

De aanvoerder verzamelde dit seizoen slechts zeven optredens voor de Kerels, daarin was D'Haene wel goed voor twee assists.