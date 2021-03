Théo Defourny gelooft er nog in: "Drie matchen om te zien wat we kunnen doen"

KAS Eupen is door de 2-0 tegen KV Kortrijk mathematisch zeker van het behoud met nog drie speeldagen voor de boeg.

Toch dromen ze nu bij KAS Eupen toch nog van meer. De dertiende plaats is niet meteen om over naar huis te schrijven, maar de kloof met de top-8 is gek genoeg amper drie punten.

En dus, wie weet? "We zijn nu gered en dus blijven er nog drie matchen om te kijken hoever we kunnen raken", aldus doelman Théo Defourny.

Maximum van de punten

"We hebben niets meer te verliezen op deze manier. We gaan voor het maximum van de punten en dan zien we wel hoever we komen."

"En als de ploegen voor ons blijven punten verliezen en wij zetten een reeks neer, wie weet ... We willen het seizoen in schoonheid afsluiten."