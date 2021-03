Na redder van Oostende nu ook man van de match tegen Club Brugge

Birger Verstraete speelde gisteren met Antwerp tegen Club Brugge. De defensieve middenvelder werd verkozen tot man van de match. Met enkele vlijmscherpe tussenkomsten verijdelde hij een hoop gevaar en ook offensief droeg hij z'n steentje bij.

Antwerp speelde gisteren de topper op het veld van Club Brugge. De Antwerpenaren wonnen met 0-2 en hadden dat mede te danken aan Birger Verstraete. De defensieve middenvelder van Antwerp speelde een dijk van een wedstrijd. Na zijn doelpunt van vorige week tegen Kortrijk was hij deze keer vooral op defensief vlak opvallend. Hij verijdelde enkele gevaarlijke acties van Club Brugge met vlijmscherpe tussenkomsten. De 26-jarige Oostendenaar werd dan ook verkozen tot man van de match.

KV Oostende

Wie Birger Verstraete zegt, zegt ook Oostende. De middenvelder werd geboren in de kuststad en zette er ook zijn eerste stapjes als voetballer. Negen jaar lang doorliep hij de jeugdreeksen van KV Oostende, waarna hij vertrok naar de jeugd van Club Brugge. Zijn liefde voor Oostende is intussen nog niet gaan liggen. Martin Heylen vertelde twee weken geleden in Sjotcast hoe Verstraete zijn jeugdploeg vorig jaar redde: "Een jaar geleden wilden we een crowdfunding starten om KV Oostende te redden. In totaal haalden we daar 50.000 euro voor op. Luister goed, 10.000 euro daarvan komt van Birger Verstraete. Dat deed hij omdat hij doodsbang was dat de jeugdwerking bij Oostende ging wegvallen". Verder vertelde de tv-maker ook nog dat Verstraete tot twee-drie jaar geleden nog trainingen kwam geven bij de jeugd van Oostende.