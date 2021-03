Noa Lang meteen uitgeroepen tot man van de match bij de U21 van Nederland: "Ik heb het gevoel dat ik hier het verschil kan maken"

De U21 van Nederland is er niet in geslaagd om meteen de drie punten te pakken op de eerste speeldag van het EK U21. De Nederlanders bleven steken op een 1-1 gelijkspel tegen Roemenië.

Wie wel een goede indruk maakte, was Noa Lang. De speler van Club Brugge werd na de wedstrijd zelfs uitgeroepen tot man van de match. "Ik heb het gevoel dat ik hier het verschil kan maken. Vandaag liep het iets minder, maar ik heb wel een paar keer kunnen dreigen", vertelde Lang na de match en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Zaterdag staat opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma voor de beloften van Nederland, want dan nemen ze het op tegen Duitsland. "Het is jammer dat we nu punten verloren hebben, maar er is nog niets aan de hand. We moeten de focus houden en opnieuw aan de slag gaan", aldus de flankaanvaller van Club Brugge.