KV Mechelen-huurling wil volgend seizoen plaats in basiself bij Malinwa veroveren

Na een hoopvol debuut verdween de 22-jarige Gaétan Bosiers snel uit beeld bij KV Mechelen. Na de uitleenbeurt van dit seizoen hoopt hij op veel meer in Mechelen.

Na de uitleenbeurt van dit seizoen aan Helmond Sport wil Bosiers uitpakken in Mechelen. “Ik wil in de voorbereiding komende zomer volop mijn kans gaan bij KV”, zegt Bosiers aan HLN. “Ik lig er nog twee jaar contract en daar wil ik alles uit halen.”

Of dat zal lukken is maar zeer de vraag, al liep het voor dit seizoen fout door extra-sportieve redenen. “Mocht uiteindelijk dan toch blijken dat het op niets uitdraait, sta ik zeker weer open voor een uitleenbeurt. Maar in eerste instantie wil ik er zelf alles aan gedaan hebben om te slagen in Mechelen. Dit seizoen had ik daar de kans niet toe, want ik was vrijwel de hele voorbereiding geblesseerd en kwam zo ook aan bij Helmond.”

Omdat Bosiers geblesseerd was voor zijn uitleenbeurt begon, liep het ook daar niet zoals het moest. “Door omstandigheden was ik dit seizoen dus nooit echt titularis, maar begon ik ofwel aan een wedstrijd óf was ik vaste invaller. Ik maakte dus in vrijwel alle wedstrijden minuten. En hoewel mijn uitleenbeurt op die manier niet helemaal is uitgedraaid zoals verhoopt, heb ik geen spijt van mijn keuze. Wedstrijden spelen in een volwaardige competitie als de deze is nog altijd veel leerrijker dan bij de beloften.”