CIJFER VAN DE WEEK: 60 in 91 - hoe Romelu Lukaku onder meer Lewandowski, Messi en Ronaldo ver achter zich houdt

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week komen we graag even terug op hoe Romelu Lukaku steeds maar opnieuw van waarde is voor de Rode Duivels.

Zowel tegen Wales als tegen Tsjechië toonde hij opnieuw dat hij echt wel belangrijk kan zijn voor de Belgen, met acties én doelpunten.

Wat doelpunten betreft zit hij nu al aan 60 interlanddoelpunten. Weinigen doen hem dat na in de wereld en hij staat er ook meteen in een heel mooi rijtje mee.

Wat zo mogelijk nóg interessanter én indrukwekkender is, is dat Big Rom maar 91 interlands nodig had om op dat niveau te raken.

Straffe cijfers

Daarmee doet hij beter dan zowat alle sterren. Neymar, Lewandowski, Messi of Ronaldo? Allen hadden ze meer interlands nodig om aan 60 goals te komen.

Het toont nogmaals aan dat een Romelu Lukaku in vorm een absoluut wapen is voor de Belgen, ook al is er al te vaak (onterechte) kritiek op zijn persoon.