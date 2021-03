Enige Belg in Wit-Russische competitie: "Best aangenaam verrast door het niveau hier"

Wit-Rusland, het lijkt niet meteen het voetballand waar je als Belg voor kiest. Toch is er één iemand die het wel doet: de 26-jarige Leopold Njengo.

Leopold Njengo kent het Wit-Russische voetbal ondertussen al een beetje. “De Rode Duivels moeten niet bang zijn voor Wit-Rusland”, zegt Njengo aan Het Nieuwsblad. “Pas op, ik was best aangenaam verrast door het niveau toen ik hier aankwam. Maar mannen als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Leandro Trossard zijn toch nog van een ander kaliber.”

Njengo komt uit de opleiding van Racing Genk. “Op mijn zestiende ben ik bij de A-kern gehaald door Franky Vercauteren en mocht ik trainen met Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Met Kevin heb ik in de jeugd veel tijd doorgebracht in het busje. In het weekend kwamen ze alle jongens die niet in Limburg woonden thuis ophalen om terug te gaan naar de pleeggezinnen in Genk. Toen ik daarna bij de A-kern kwam, was Kevin een van de mannen die mij onder zijn vleugels nam.”

In Wit-Rusland wordt er met publiek gevoetbald, iets wat je niet veel ziet op dit moment. De grote jackpot is het echter niet, want met zijn contract tot het einde van het seizoen verdient Njengo 1.500 euro per maand. “Ik besef dat dit niet de meest evidente optie is, maar met mijn talent zou ik het mezelf niet vergeven als ik niet blijf vechten voor een carrière als profvoetballer.”