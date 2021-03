Ignace Van der Brempt: "In de voetsporen treden van Thomas Meunier"

De jonge Ignace Van der Brempt heeft dit seizoen al wat speelgelegenheid gekregen bij Club Brugge en wil bevestigen op de positie van rechtsachter.

Ignace Van Der Brempt heeft onder andere reeds zijn talent getoond tegen OHL, met een doelpunt dat de ronde deed over het hele land. "Ik denk dat veel mensen verbaasd waren om te zien wat ik in mijn mars heb. Ik weet dat ik nu nog progressie moet maken en moet blijven werken", zegt de youngster in een interview met Gazet van Antwerpen.

Vervanger van Mata worden

Van der Brempt heeft bij de jeugd op verschillende posities gespeeld. Momenteel is hij wel gericht op de positie van rechterflankverdediger. "Ik denk dat iedereen er wel van overtuigd is dat met mijn kracht en techniek de beste positie voor mij die van rechtsachter is. Ik wil een echte concurrent worden voor Clinton Mata. Op lange termijn wil ik zijn vervanger worden. In de voetsporen treden van Mata en Thomas Meunier, dat is mijn doel."

Dit seizoen zit Van der Brempt voorlopig aan 168 speelminuten in de Jupiler Pro League, met dus ook één doelpunt achter zijn naam.