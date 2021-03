"Zonder prins Abdullah bin Mosaad zou het niet gewerkt hebben voor Beerschot"

De Saoedische United World Group heeft na Sheffield United en Beerschot nu ook het Franse Châteauroux gekocht. Francis Vrancken van De Mannekes laat zich uit over de zaak.

Prins Abdullah bin Mosaad, eigenaar van United World Group, heeft nu ook de laatste uit de Ligue 2 overgenomen.

De Franse club droomt van een terugkeer naar het hoogste niveau, zoals ook met Sheffield en Beerschot is gelukt.

Intelligentie

"Als de prins niet was gekomen, dan had het voor Beerschot niet gewerkt. Dat denk ik oprecht", geeft Francis Vrancken aan in Nouvelle République.

"En niet enkel om financiële redenen, maar ook sportief. Hij heeft enorme intelligentie getoond door in te zien dat de club lokale mensen zoals mij nodig had om de club dagelijks in handen te nemen."