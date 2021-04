Heeft de splijtzwam zijn werk gedaan? 'Toekomst Vercauteren onzeker, deel van de kern staat door deze actie niet meer achter hem'

Gaan Frank Vercauteren en Antwerp na dit seizoen met elkaar door? Dat is een vraag die steeds luider wordt gesteld.

Het contract van Vercauteren loopt op het einde van dit seizoen af en tot op heden is er nog geen nieuws over een eventuele contractverlenging.

En dus is de vraag: komt die er wel? Een en ander zal natuurlijk sowieso nog afhangen van de toekomstige resultaten. Hoe hoger The Great Old raakt, hoe moeilijker het wordt om niet met de coach door te gaan vermoedelijk.

Twijfels

Antwerp wist voor een stunt te zorgen tegen Club Brugge en staat zo op een knappe tweede plaats voorlopig. Dat levert voorrondes Champions League op, al kan er in de play-offs nog veel gebeuren en dus is het voorlopig nog met twee woorden spreken.

Vercauteren heeft heel wat ervaring opgedaan bij Genk, in het buitenland en recentelijk nog bij Anderlecht en weet wat het is om voor de prijzen te strijden. Maar volgens Sport/Voetbalmagazine zijn er enorme twijfels.

Vooral omdat volgens het weekblad heel wat spelers toch nog steeds niet te spreken zijn over het feit dat Didier Lamkel Zé de voorbije maanden alsnog een zoveelste kans heeft gekregen. Voor velen onder hen was de deur dicht.

Dat bleek ook bijvoorbeeld in de match op Standard, toen ze een kermende DL7 gewoon lieten liggen en zelf begonnen verder te spelen. In het verleden hadden enkele spelers zich ook al uitgelaten over de Kameroener. De vraag is dus vooral: kunnen goede resultaten de potjes gedekt houden of barst de bom?