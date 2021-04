Antwerp bevestigt nu ook zelf het nieuws van middenvelder: "Er volgt opnieuw een maandenlange revalidatie"

Opnieuw verschrikkelijk nieuws voor Sander Coopman. Nadat de middenvelder van Antwerp in juli al een voorste kruisbandruptuur had opgelopen in een oefenwedstrijd, is deze week hetzelfde gebeurd op training.

Sander Coopman heeft opnieuw te maken gekregen met heel wat pech. De middenvelder kwam op training ongelukkig neer na een onschuldig duel, maar het werd wel al snel duidelijk dat het ernstig was. Antwerp heeft nu op haar website laten weten dat Coopman opnieuw een voorste kruisbandruptuur heeft opgelopen. Daardoor wacht er opnieuw een maandenlange revalidatie voor de middenvelder van de Belgische topclub. 𝐎𝐩𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐜𝐡 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐦𝐚𝐧



Tijdens een onschuldig duel op training kwam Sander ongelukkig neer. Het verdict was hard: een voorste kruisbandruptuur.



Samen met de #OneRedFamily wensen we hem veel steun toe! 🔴⚪https://t.co/lEPeRorr5b — Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 2, 2021