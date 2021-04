Vercauteren kwam nog eens terug op de blessure van Coopman: "Het was pijnlijk! Een pijnlijk moment!"

Sander Coopman was nog maar net hersteld van een zware blessure en trainde terug volop mee bij Antwerp. Deze week scheurde hij zijn voorste kruisband van zijn knie. Tijdens de persconferentie kwam Vercauteren nog eens terug op deze zware blessure.

Vercauteren kwam tijdens de wekelijkse persconferentie nog eens terug op de blessure van Coopman: "Het was een pijnlijk. Een pijnlijk moment. Het was direct duidelijk dat dat het heel ernstig was. Dat zag je aan zijn reactie. Het gevoel dat je hebt als er zoiets voorvalt is altijd verschikkelijk. Je ziet direcht of het iets licht is of iets zwaar. In dit geval was dit duidelijk. Spijtig genoeg kan je daar niets meer aan veranderen."

Coopman kwam juist terug uit een zware blessure en moet nu terug revalideren. Dit gaat voor hem niet alleen fysiek maar ook mentaal een moeilijk moment zijn. "We gaan hem zo goed mogelijk behandelen en ondersteunen. Maar hij zal een lange revalidatie voor de boeg hebben."