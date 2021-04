Zinho Vanheusden krijgt goed nieuws en revalideert verder in Luik

Zinho Vanheusden krijgt positief nieuws na een routine-MRI en verlaat Antwerpen op terug voluit in Luik aan zijn revalidatie te werken.

Het Belang van Limburg was aanwezig op de persconferentie van Standard. Daar had Standard-trainer Mbaye Leye goed nieuws over Vanheusden. “Zinho is op de goede weg, maar het is belangrijk om voorzichtig te zijn”, zei Standard-trainer Mbaye Leye vandaag. “Ik heb zelf een kruisbandblessure gehad en weet dat je moet oppassen dat je niet te snel gaat.

Vanheusden scheurde in november de kruisband van zijn knie. Hij heeft na zijn operatie gerevalideerd in Antwerpen bij Move2Cure maar zet nu de rest van zijn revalidatie verder in Luik. Hij kwam dit seizoen tot 13 wedstrijden bij Standard.