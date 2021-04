🎥 Dries Mertens maakt opnieuw indruk met schitterende vrije trap!

Dries Mertens blijft zijn statistieken verbeteren bij Napoli. Onze landgenoot kon deze middag namelijk opnieuw scoren in de Serie A via een heerlijke vrije trap. Hij deed het in de wedstrijd tegen Crotone.

Dries Mertens is op dreef in de Serie A. Hij scoorde twee keer, zijn 99e en 100e doelpunt in de Serie A, net voor de internationale pauze en deze middag scoorde hij opnieuw. Net als voor de interlandbreak scoorde Dries Mertens via een heerlijke vrije trap. Het was het 134e doelpunt van de Rode Duivel voor Napoli, een record dat hij nog steeds kan blijven verbeteren. Bekijk hieronder zijn vrije trap. Dries Mertens 3-1 pic.twitter.com/bCpZSHRPaL — farfromvideo (@farfromvideo) April 3, 2021