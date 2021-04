Brute pech: sterkhouder JPL-club met verleden bij diverse topclubs mogelijk zes maanden buiten strijd na operatie!

Brute pech. Anders kan je het niet echt omschrijven wat een ex-speler van Standard en Antwerp is overkomen.

Daniel Opare zal niet meer in actie komen voor Zulte Waregem dit seizoen, een domper op de feestvreugde in de strijd om play-off 2 voor Essevee.

Zes maanden?

Volgens Het Nieuwsblad zou hij zelfs een halfjaar buiten strijd kunnen zijn. De rechtsachter onderging een operatie aan het kraakbeen in de knie.

Sowieso is hij enkele maanden out, wanneer hij opnieuw ter beschikking staat is nog niet duidelijk. Naast de 30-jarige verdediger moet Essevee ook Marcq, Srarfi en Sissako missen dit weekend.