Kan het nog voor Zulte Waregem? "Als we een prijs pakken zijn we gelukkig" en "Als voetballer heb je altijd ambitie"

Zulte Waregem haalde het met 2-1 van KAS Eupen en sprong zo over een hele resem teams naar de zesde plaats in de Jupiler Pro League. Plots is er toch nog wat mogelijk.

"Play-off 1 is nu nog mogelijk. Of dat realistisch is? Dat weet ik niet, maar je hoopt er natuurlijk wel nog op", was Laurens De Bock duidelijk na de zege van Zulte Waregem.

Anderlecht had toen wel nog niet gewonnen op Antwerp - ondertussen is het alweer veel lastiger geworden voor Essevee om de top-4 nog te halen. "Alles is mogelijk, als voetballer heb je altijd ambitie. Hopelijk maken we het waar om zo hoog mogelijk te eindigen."

Als we een prijs halen zijn we gelukkig

Ook Francky Dury ziet het nog zitten: "Alles is nog mogelijk. We kunnen play-off 1 spelen, we kunnen play-off 2 spelen en we kunnen niets spelen."

"Als we een prijs halen zijn we gelukkig en dan is het een teken dat we het verdienen en anders is het ook zo en dan waren andere ploegen beter."