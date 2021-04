"Eerst werd gedacht dat 35 punten voldoende was, maar je ziet maar"

STVV moet vanavond vol aan de bak tegen Waasland-Beveren. Met een overwinning moeten de Kanaries normaal zeker zijn.

Wlfried van Moer kon de prestatie van STVV tegen KV Mechelen best wel appreciëren. Het leverde de Kanaries ook een zege op dankzij een goede eerste helft.

Vanavond moet STVV tegen Waasland-Beveren bevestigen. “Bij winst heb je erna geen problemen meer”, zegt van Moer aan HBVL. “Eerst werd gedacht dat 35 punten voldoende was, maar je ziet elk seizoen dat de staartploegen in het slot van de competitie punten gaan pakken. Waasland-Beveren wint ineens in Oostende, Cercle Brugge klopt Beerschot. Het zit raar in elkaar in de staart van de competitie, maar STVV heeft een ploeg om in 1A te blijven.”

Volgend jaar wil van Moer meer zien van de Kanaries. “Voor volgend seizoen vind ik toch dat we iets meer mogen verwachten. Nu werd de start gemist. Dan blijf je even sukkelen en moet je van trainer veranderen. Maar de ambities moeten hoger liggen dan dit.”