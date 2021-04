🎥 Genieten, want na 21 jaar zoeken vindt Bob Peeters ein-de-lijk een Roemeen: "En dan is het nog geen goede ..." en "Het is gedaan voor hem"

Weet u nog, het EK 2000 in België en Nederland? Bob Peeters had toen een grandioze opdracht in opdracht van de VRT en Marc Uytterhoeven. De kwartfinale in de Champions League tussen Manchester City en Borussia Dortmund bracht - eindelijk - min of meer soelaas. En daar kon de analist om lachen.

Bob Peeters was er niet bij als speler op het EK 2000 in België en Nederland en kreeg dan maar een opdracht van de VRT. In de omkadering van Marc Uytterhoeven moest hij op zoek naar een Roemen.

Dat leverde hilarische beelden op, waarbij enkele Franse Senegalezen, toenmalig premier Jean-Luc Dehaene en een West-Vlaamse vrouw van het hamburgerkraam onder meer de revue passeerden.

Tijdens de kwartfinales van de Champions League tussen Manchester City en Borussia Dortmund 'vond' Peeters 21 jaar later ein-de-lijk een Roemeen. De hoofdrolspeler van het duel was namelijk ene Ovidiu Hategan, de scheidsrechter in het duel tussen The Citizens en de Borussen.

Hij floot eerst een strafschop voor de Engelsen - de Italiaanse VAR kwam gelukkig tussen - en floot daarna een geldig doelpunt van de bezoekers via Bellingham té snel af, waardoor de VAR niet meer kon/mocht tussenkomen.

Bună ziua, mă numesc Bob Peeters si am gasit un roman

"Dan heb je eindelijk een Roemeen gevonden, dan is het geen goede. Gelukkig zit er een Italiaan in het busje ...", kon Peeters er smakelijk om lachen in de studio's van Play4. "Het duurde ook twee minuten om een beslissing te nemen, ongelooflijk."

Ook Hein Vanhaezebrouck was kritisch: "Die man moet terug naar school. Het is de regel om lang genoeg te wachten. Neen, deze man heeft gedaan in de Champions League. En misschien kan een Italiaan in het busje ook bij ons helpen ..."