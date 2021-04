AC Milan is Lokonga al weer vergeten en richt pijlen op ex-speler van Club Brugge

De voorbije weken en dagen werd Albert Sambi Lokonga zeer concreet gelinkt aan AC Milan, maar die grote liefde zou al weer over zijn.

Heeft AC Milan geen interesse meer in Albert Sambi Lokonga van RSC Anderlecht? Het lijkt er zo naar uit te zien als we de recente berichtgeving in de Italiaanse pers mogen geloven.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat AC Milan zich nu focust op de komst van een oude bekende uit de Jupiler Pro League. Sofyan Amrabat speelde in 2018 en 2019 voor Club Brugge, maar dat werd geen groot succes. Hij werd verhuurd aan Verona, waar hij wel doorbrak.

Amrabat speelt op dit moment bij Fiorentina, nadat Verona hem van de hand deed. Een eerste bod van 20 miljoen euro van AC Milan zou voorlopig afgewezen zijn door Fiorentina.