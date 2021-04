Jupiler Pro League, waar blijf je? Nederlandse clubs spelen nog deze maand weer met supporters

De dertigste speeldag van de Eredivisie in Nederland wordt gespeeld met publiek. Geen volle stadions, maar wel een aanzienlijk aantal.

Eind april zullen de Nederlandse voetbalstadions gevuld worden met publiek. De dertigste speeldag wordt een probeersel om de toegangstesten te checken.

Bij de topper tussen Ajax en AZ zijn 7.500 supporters welkom in de Johan Curijff ArenA. Bij het duel tussen Feyenoord en Vitesse zijn die dag 6.500 fans welkom in De Kuip. Ook in de andere stadions zal publiek aanwezig zijn.

"We onderhouden intensief contact met het kabinet over de terugkeer van het publiek in de stadions en alle kansen en mogelijkheden die dit proces kunnen versnellen", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de Nederlandse voetbalbond (KNVB), in een mededeling. "Dit is een hele mooie, nieuwe stap: voor het eerst hebben we tijdens een speelronde bij alle wedstrijden toeschouwers op de tribune. Het nieuwe wettelijk kader voor sneltesten zou in mei actief moeten zijn."

De voetbalfans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest ondergaan in een teststraat. Wie een negatieve uitslag heeft moet die bij de ingang van het stadion laten zien. In het stadion is de social distancing wel van toepassing.