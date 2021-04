Union keert mét ambitie terug op het hoogste niveau: "We moeten enkel Anderlecht en Club Brugge laten voorgaan"

Union SG maakt volgend seizoen na maar liefst 48 seizoenen de terugkeer in de Belgische hoogste voetbalklasse. De Brusselaars zijn ambitieus, maar zijn niet van plan om zichzelf voorbij te lopen.

“Na 48 jaar in de lagere reeksen heeft Union SG nood aan een inhaalbeweging”, slaat Philippe Bormans de nagel op de kop in Het Nieuwsblad. “Zo wil ik tegen de zomer duidelijkheid in het stadiondossier.”

Maar de CEO van les Unionistes wil ook op sportief vlak geen mal figuur slaan in de Jupiler Pro League. “We zullen de kern versterken, maar het niet de bedoeling om vedetten aan te trekken. Union staat voor een bloedmooi verhaal.”

“Met elf landstitels op ons palmares moeten we enkel RSC Anderlecht en Club Brugge laten voorgaan”, besluit Bormans. “En dat zal wel nog even zo blijven. ‘Unionist tot in de kist’ klinkt dan wel als een mooie reclameslogan, maar voor onze fans is het pure realiteit.”