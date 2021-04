Verschaeren een groter talent dan De Ketelaere?

Yari Verschaeren maakte maandag samen met Anouar Ait El Hadj indruk tegen Antwerp. De twee tieners van Anderlecht doen het voortreffelijk de afgelopen weken en zullen cruciaal zijn in de komende wedstrijden. Zondag spelen ze tegen Club Brugge, de ploeg van de jonge twintiger, Charles De Ketelaere.

Charles De Ketelaere wordt terecht gezien als een van de grootste talenten uit onze Belgische competitie. Hij werd dan ook voetbalbelofte van het jaar en behaalde de vijfde plaats in de Gouden Schoen. Dit seizoen schitterde de 20-jarige aanvallende middenvelder vooral in de Champions League-campagne van Blauw-Zwart. Tegen Zenit Sint-Petersburg kon hij zowel in de heen- als terugwedstrijd scoren en een assist geven. In de competitie kon hij dit seizoen nog geen grote statistieken laten optekenen. Slechts twee doelpunten en vier assists in 1.823 speelminuten is wat Charles De Ketelaere dit seizoen bij elkaar heeft gevoetbald. Na zijn besmetting met het coronavirus speelde het talent van Club Brugge ook geen topwedstrijden meer, op de match tegen KAA Gent na dan. Tegen Kortrijk speelde De Ketelaere een bijzonder ongelukkige wedstrijd en uiteindelijk stond hij slechts 64 minuten op het veld. Weegt die coronabesmetting dan toch zo hard door op de jonge aanvallende middenvelder?

Zondag speelt Club Brugge tegen Anderlecht. Daar zitten twee van de jonkies in de vorm van hun leven. Yari Verschaeren en vooral Anouar Ait El Hadj lieten maandag op Antwerp mooie doelpunten optekenen. Beide spelers scoorden twee weken na elkaar en zitten dus in bloedvorm. Wat opvallend is, is dat Yari Verschaeren ondanks zijn lange afwezigheid al bij meer doelpunten betrokken was dan Charles De Ketelaere. Verschaeren stond dit seizoen 818 minuten op het veld bij paars-wit, zo een duizend minder dan De Ketelaere, en kon daarin al vier keer scoren en drie assists geven. De 19-jarige aanvallende middenvelder van Anderlecht miste 14 wedstrijden met een enkelblessure. In z'n eerste twee wedstrijden na zijn lange revalidatie maakte hij meteen het verschil voor Anderlecht en toont hij wat ze al die tijd hebben gemist.

Ait El Hadj

Met Anouar Ait El Hadj heeft Anderlecht nog een groot talent in zijn rangen. De man die maandag een heerlijk doelpunt maakte op aangifte van Yari Verschaeren is nog maar 18 jaar oud. Dat El Hadj over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt is al langer duidelijk. Twee jaar geleden werd hij al topschutter en speler van het toernooi op de prestigieuze Future Cup van Ajax. Anderlecht werd daar derde met ondermeer ook Jeremy Doku nog in z'n rangen. Anouar Ait El Hadj is misschien wel het grootste talent dat Anderlecht momenteel in zijn rangen heeft. Hier en daar wordt er stilletjes gefluisterd dat hij de nieuwe Mbark Boussoufa zou zijn. Dat hij nog bij Anderlecht speelt is eigenlijk een wonder. Drie jaar geleden trok Tottenham al eens aan zijn mouw, maar dat weigerdij hij. De Molenbekenaar zal samen met Yari Verschaeren weer moeten schitteren als ze zondag punten willen pakken tegen de leider van de competitie, Club Brugge.