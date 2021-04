Exclusief- Alessandro Ciranni (Moeskroen): "Afspraken nageleefd, de club heeft tijdig betaald"

Woelige weken voor Moeskroen. Zowel sportief als extrasportief staat er veel druk op de ketel bij Les Hurlus. Moeskroen moet alle zeilen bijzetten om plaats achttien en zeventien te ontlopen. Ook achter de schermen rommelt het -alweer-: "Klopt helemaal niet", vertelt Alessandro Ciranni.

Alessandro, klaar voor twee finales, zoals dat dan heet? Met Antwerp en Club Brugge oogt jullie programma loodzwaar.

Ciranni: "We zijn er zeker klaar voor. We beseffen dat we niet tegen de minste tegenstanders spelen, maar tegen de toppers hebben we dit seizoen al wel wat punten gepakt. We zijn ambitieus genoeg om ook nu vol voor puntengewin te gaan."

Hoe groot is de degradatiestress in de kleedkamer? Vorige week konden jullie als enige ploeg van de laatste vier niet winnen.

Ciranni: "Dat gaat wel, hoor. Natuurlijk beseffen we dat we nog punten nodig hebben. Tot vorige week waren we in ons hoofd enkel met plaats zestien bezig. Er was ook niets aan de hand, tot in de slotminuut tegen Charleroi. Nu is het vooral zaak om die laatste plaats te vermijden. En als je in eventuele barragematchen niet wint, verdien je het ook niet om in 1A te spelen."

Het is vooral in het offensieve compartiment dat het schoentje wringt. Met 28 gemaakte doelpunten in 32 wedstrijden zijn jullie wat dat betreft veruit de slechtste leerling van de klas.

Ciranni: "Een opmerkelijke statistiek, inderdaad. We hebben hier toch echt heel wat kwaliteit rondlopen. Vooral in de eerste tien wedstrijden scoorden we nauwelijks. Al kregen we ook te veel doelpunten tegen in de slotfase. Ongezien, want er wordt op training steeds zo fel op gehamerd. En als je onderin staat telt elk punt."

De voorbije dagen gaat het, ik zou bijna zeggen gewoontegetrouw, ook weer over extrasportieve zorgen.

Ciranni: (onderbreekt) "Ja, wij horen en lezen dat ook. Ik hoorde zelfs dat wij in staking zouden gaan voor de match tegen Antwerp, terwijl we in realiteit gewoon twee dagen vrijaf hadden. Ook wat de betalingen betreft, wil ik een en ander verduidelijken. We hebben een heel goede relatie met het bestuur. Vorige maand zeiden ze dat ze voor de tiende gingen betalen, wat ook gebeurde. Ook deze maand gaven ze aan dat ze iets later zouden zijn met de betaling. Wel, vandaag (donderdag, nvdr.) was ook dat in orde."

Ook het behalen van de licentie voor volgend seizoen lijkt andermaal geen sinecure. Word jij als aanvoerder op de hoogte gehouden van de stand van zaken?

Ciranni: "Het gaat hier altijd ietsje moeilijker, dat is een feit, maar ik weet dat de mensen hier het nodige zullen doen. Het is aan ons om op het veld voor de redding te zorgen, achter de schermen is het aan anderen. Ik ondervind vaak dat er een negatieve kijk op Moeskroen is, maar persoonlijk heb ik enkel positieve zaken te vertellen over de club. Ze betalen ons correct en proberen om ons in de best mogelijke omstandigheden onze job te laten doen."

Tot slot: toch maar supporteren voor Arsenal vanavond in de Europa League (dit gesprek vond plaats op donderdagavond, nvdr.)?

Ciranni: (lacht) "Haha, ook daar heb ik iets van gelezen, maar ik ben er helemaal niet van op de hoogte. We zullen maandag wel voor Moeskroen supporteren, dat is veruit het belangrijkste"

Succes met Operatie Redding, Alessandro.