De jongen die het meeste progressie maakte bij Anderlecht? "Ja, en hij blijft hard werken, maar ik blijf voorzichtig"

De voorbije wedstrijden hebben duidelijk gemaakt dat Anouar Ait El Hadj misschien wel het grootste goudhaantje kan worden bij Anderlecht. Maar Vincent Kompany houdt hem wel heel stevig met zijn voeten op de grond.

Kompany zit er duidelijk verveeld mee dat zijn 18-jarige aanvaller nu zoveel lof en aandacht krijgt. Hij moet er immers over waken dat hij niet begint te zweven. Maar die kans is in het geval van de Brusselaar wel iets kleiner. "Hij werkt hard, maar ik zit er heel kort op", zei Kompany. "De realiteit is dat ik in mijn kern van 35,18 spelers van de Academie heb. De jongens die jullie elke week zien, zijn eigenlijk de oudsten", lachte hij.

"Het merendeel is nog jonger. Ik heb intussen wel een specialisatie om met die jonge spelers om te gaan en niet meer los te laten. Ze mogen vertrouwen hebben, ze moeten lef tonen en hun technisch vermogen etaleren, maar ze moeten er tijdens de week even hard voor werken", vervolgde Kompany.

Waarna hij wel toegaf dat El Hadj misschien wel de meeste progressie maakte van heel zijng roep. "Hij blijft hard werken en heeft een ongelooflijke teamspirit. Anouar wil leren, daarom ben ik tevreden. Maar ik moet altijd voorzichtig blijven."