Eén centrale verdediger over en toch is het absoluut van moeten voor W-B tegen Kortrijk: "Zijn al tien keer gevallen en rechtgekrabbeld"

Na de winst van Cercle Brugge is het duidelijk dat het onderaan hoogstwaarschijnlijk enkel nog tussen Waasland-Beveren en Moeskroen zal gaan. Nicky Hayen moet met een gedecimeerde verdediging dan ook best drie punten pakken tegen Kortrijk.

Wuytens en Vukotic zijn geschorst en Bastians is geblesseerd. Schoonbaert is dus nog de enige beschikbare centrale verdediger. En toch is het van moeten... "Als we het op de laatste speeldag in eigen handen willen hebben, is er maar één mogelijkheid: de zege", aldus Hayen in HLN.

"Ik denk dat we al tien keer gevallen zijn en tien keer zijn we opnieuw rechtgekrabbeld. Nu moeten we dat opnieuw doen. We willen absoluut druk leggen op Moeskroen. We hebben onszelf in deze positie gewerkt, nu is het ook aan ons om een oplossing te vinden."