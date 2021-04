Geen verlenging voor D'Onofrio? "De echte sprong naar de top is niet aan hem besteed" en "Hij staat voor chaos en de club heeft stabiliteit nodig"

Bij Royal Antwerp FC is er nog geen verlenging in zicht voor het contract met Luciano D'Onofrio. Dat zou blijkbaar heel gevoelig liggen als we insiders mogen geloven.

Eind dit seizoen zit het contract van Luciano D’Onofrio bij The Great Old erop. Hij krijgt wel degelijk het nodige respect voor zijn werk. “Hij bleek de geknipte man om een club vanuit het niets, met zijn contacten en kennis, te doen uitgroeien naar een club die weer mee kon doen. En daar moet de club hem dankbaar voor blijven”, schrijft GVA.

Voor de volgende jaren zou hij echter niet meer in het plaatje passen. “Maar nu, vier jaar later, moeten we vaststellen dat de volgende stap, de échte sprong maken naar de top en de groei naar een moderne en stabiele voetbalclub, niet meer aan hem besteed is. Zonder oneerbiedig te willen klinken: Luciano D'Onofrio is ook ouder geworden, en met hem zijn aanpak en visie. Die is simpel gezegd ouderwets. ' On va régler ça', werkte misschien 10 of 20 jaar geleden, maar nu niet meer. Hij krijgt 'het' ook steeds vaker níét meer geregeld.”

Royal Antwerp FC heeft dan ook een totaal ander profiel van sportieve baas nodig. “Wil Antwerp een moderne club worden, dan moet een sportief directeur verder kunnen kijken dan zichzelf en zijn entourage, niet alleen op zijn eigen kennis en netwerk vertrouwen, maar ook eens een scoutingsrapport lezen en de jeugd of andermans opinie au sérieux nemen. Moet er ook een gezond en transparant transferbeleid gevoerd worden, inkomend én uitgaand. Maar vooral, dan heb je iemand nodig die niet langer continu alleen aan de touwtjes wil trekken en daarbij zelfs niet terugdeinst om het belang van de club bewust te schaden. D'Onofrio en zijn entourage staan voor chaos, terwijl de club net stabiliteit nodig heeft om verder te groeien.”