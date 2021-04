Het stormt achter de schermen bij Antwerp: "Niemand weet wat die hier eigenlijk uitspookt"

GvA pakte zaterdag uit met het nieuws dat de toekomst van Luciano D'Onofrio bij Antwerp allerminst zeker is. Maar er is meer: de ganse 'Franstalige kliek' zorgt voor veel wrevel achter de schermen.

Vooral Frédéric Leidgens, teammanager van de Great Old, maar bovenal rechterhand van D’Onofrio, lijkt het te hebben verkorven bij heel wat medewerkers. Zo weigert hij Nederlands te praten, lag hij met een administratieve fout (vergat de ingevallen Quirynen op het wedstrijdblad te zetten, nvdr.) aan de basis van een hetze. Gelukkig liet Waasland-Beveren het incident voor wat het was. In de winterstop trokken enkele Antwerpspelers tegen alle regels van de club in naar het buitenland. Wel, Leidgens zou deze jongens actief hebben geholpen met het boeken van hun reis, aldus Gazet van Antwerpen.

Maar Leidgens is niet de enige die onder vuur ligt bij Antwerp. Ook de positie van de rest van de ‘Franstalige kliek’, zoals een insider zei, wordt stilaan onhoudbaar. “Vedran Runje doet al jaren zijn zin, en die van Luciano. Denk je dat hij als keeperstrainer vaak naar de beloften is komen kijken? De club interesseert hem gewoon niet…”

“En Samir Beloufa (assistent-trainer, nvdr.)? Niemand weet wat die hier uitspookt, buiten een riant loon opstrijken en spelers opstoken of foute info fluisteren”, klinkt het bikkelhard.